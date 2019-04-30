النجم الساحلي يؤكد إصابة «بن عمر» بقطع في الرباط الصليبي للركبة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن نادي النجم الساحلي إصابة نجمه محمد أمين بن عمر بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتأكد بذلك غيابه عن مباراة الإياب أمام الزمالك في تونس، ضمن منافسات الدور قبل النهائي للكأس الكونفيدرالية. وكتب النادي عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «أثبتت الكشوفات الطبية إصابة لاعبنا الدولي محمد أمين بن عمر على مستوى الأربطة المتقاطعة.. تمنياتنا بالشفاء العاجل لأمين والعودة السريعة للميادين». وحقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب ببرج العرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبدالمنعم كهربا.

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