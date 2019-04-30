شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزير الرياضة بعد الجدل حول أسعار تذاكر أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر يونيو المقبل، والتي أثارت حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون مبالغا فيها.

وقال «صبحي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه سيتحدث مع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، من أجل تخفيض أسعار التذاكر وإتاحة الفرصة لشريحة كبيرة من الجماهير لمشاهدة المباريات من المدرجات.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأسعار «المرتفعة» لتذاكر حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، خاصة لتذاكر الدرجة الثالثة التي تراوحت بين 100 و200 جنيه، معتبرين أنها ستساهم في خلو المدرجات من المشجعين.

اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت، الاثنين، أسعار تذاكر المباريات، وحددت 100 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون المنتخب المصري طرفًا فيها، و300 جنيه للدرجة الثانية، و500 جنيه للدرجة الأولى. أما أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري، فجاءت 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بدت «مرتفعة» للعديد من مستخدمي موقع «تويتر»، فيما سخر النجم محمد صلاح، مهاجم وهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، من الأسعار، معقبًا: «إوعى تفكر تقعد مقصورة، كدا هتدعي للمنتخب بجد».

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الممثل محمود البزاوي قال: «يعني سعر تذكرة الدرجة التالته 200 جنيه، وطبعا لو قدرت تدفع هتحب تجيب ساندوتش جوه عشان جعان فهيبقى بـ100 جنيه مثلًا وإزازة مية بـ30 جنيه مثلًا، يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالتة وهادفع 800 جنيه مثلًا، ومطلوب مني وأنا خارج أدعي للمنتخب».

وقال الكاتب والباحث عمار على حسن: «أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية التي ستجري في مصر تقول بوضوح إن الفقراء لن يكون لهم مكان في المدرجات، مع أن من بينهم من يشجع منتخبا بقوة وعزم طيلة المباريات، وهم الأكثر إظهارا للفرح إن فاز، وللحزن إن خسر».

ودعا أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي التعاون السعودي، إلى رفع أسعار تذاكر الدرجة الأولى والمقصورة الرئيسية، قائلًا: «هناك فئة في مصر قادرة على دفع حتى 10 آلاف جنيه لتذكرة الدرجة الأولى، أما تذاكر الثالثة فيجب ألا تتعدى 5% من الحد الأدنى للأجور، وهو 100 جنيه على أقصى تقدير!!».

أضاف في تغريدة أخرى: «ده كمان 100 جنيه كتير!! مرة أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتدخل فورا لتعديل أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر. كرة القدم هي لعبة الفقراء وستظل لعبة الفقراء، وبالفقراء أعني من يمارسونها ومن يتابعوها ويشجعونها!!».

ورأى أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأزمة لا تكمن في أسعار التذاكر فقط، معقبًا: «تذكرة الدرجة الثانية كانت بـ60 جنيها في آخر كأس أمم أقيمت في مصر، وكانت بتتباع في السوق السوداء بـ200 جنيه، المشكلة مش في ثمنها فقط، المهم تكون متوفرة ومحدش يتاجر فيها».

ودعا الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق إلى تخفيض أسعار التذاكر، قائلًا: «حتى كمان أسعار تذكرة الدرجة التالتة في ماتشات غير مصر برضه غالية، المفروض لو عايز تنجح البطولة وتعمل حضور جماهيري تبقى التذكرة برقم قليل تشجع الناس تروح، الأمر محتاج إعادة نظر، أتمنى».