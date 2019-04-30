شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي يتعرض لموقف محرج على الهواء في برنامج مساء الأنوار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الإعلامي مدحت شلبي لموقف محرج على الهواء، خلال برنامجه «مساء الأنوار»، الذي يذاع على قناة «نايل سبورت».

وخلال مداخلة هاتفية أجراها قيس عاشور، المتحدث الإعلامي لنادي النجم الساحلي، مع البرنامج للحديث عن مباراة الزمالك المقبلة في الكونفيدرالية الإفريقية، والاستعدادات لاستقبال الفريق الأبيض في لقاء الإياب، قُطع الاتصال بشكل مفاجئ، وظهرت رسالة صوتية بنفاد الرصيد.

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وحاول «شلبي» تدارك الموقف قائلًا: «ياحنا مادفعناش، ياهو موبايله قطع. الله أعلم، خطه فصل هو».

وأثار الموقف حالة من السخرية على مواقع التواصل، حيث تداول نشطاء فيديوهات للواقعة تتضمن لقطات ضاحكة.