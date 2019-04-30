شكرا لقرائتكم الأهلى ضد طلائع الجيش.. وليد سليمان يعود بعد غياب 100 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بعد غاب دائم أكثر من 100 يوما أصبح وليد سليمان جاهز للمشاركة مع الأهلى فى مباراته ضد طلائع الجيش المقرر لها غدا الاربعاء فى الجولة الـ31 من فعاليات الدورى الممتاز بعد عودته من الاصابة ومشاركته فى التدريبات بقوة خلال الفترة الماضية وظهر بمستوى جيد يؤكد جاهزيته للمشاركة فى المباريات .

وسافر وليد سليمان الى المانيا للاطمئنان على الاصابة التى يعانى منها وتعرض لها خلال مشاركته فى مباراة الاهلى امام شبيبة الساورة الجزائرى بدور المجموعات لدورى ابطال افريقيا والتى اقيمت فى 13 يناير الماضي بالجزائر .

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وليد سليمان يعتبر من الاوراق الرابحة التى ينتظر الجهاز الفني للاهلى بقيادة مارتن لاسارتى عودتها للاعتماد عليها كاوراق رابحة لترجيح كفة الفريق خلال الفترة المقبلة من الدورى والتى لا تحتمل التفريط فى نقاط حتي يستطيع الحفاظ على بطولة الدورى التى يحتل فيها حاليا المركز الثاني خلفا لبيراميدز الذى يتصدر بفارق نقطتين عن الاحمر .

مباارة طلائع الجيش قد تشهد عودة وليد سليمان بعد فترة غياب طويلة عانى خلالها من الاصابة ويسعى اللاعب لاستثمار الفرصة من اجل حجز مكان فى التشكيل الاساسي لجذب انتباه الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير اجيرى من اجل حلم المشاركة مع الفراعنة فى كاس الامم الافريقية 2019 التى تنظمها مصر .