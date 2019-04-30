شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية لـ حسام عاشور وعمرو جمال فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض ثنائي الأهلي حسام عاشور وعمرو جمال تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش مران الفريق الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى الثنائي تدريبات في الجيم وجانب من تدريبات الجري حول الملعب وتدريبات الكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالفريق قبل أن يشارك عاشور في جزء من التدريب مع باقي اللاعبين.

ويعاني عاشور من اجهاد في العضلة الضامة بينما يعاني "الغزال" عمرو جمال من شد في العضلة الأمامية

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ويسافر الأهلي ظهر اليوم ،الثلاثاء، للإسكندرية لإقامة معسكرا بها قبل خوض مباراة طلائع الجيش في المقرر لها 6.45 مساء غداً بإستاد المكس بالاسكندرية في الجولة الـ31 للدوري الممتاز.