طلائع الجيش ضد الأهلي .. مران قوى لمدفعين الأحمر على الكرات العرضية...

جدة - عمرو شويل

الكرات العرضية وتعليمات لخط الدفاع بإبعاد الكرة عن منطقة الجزاء ..كانت الفقرة الأبرز التى خصصها الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي فقرة خلال مران الفريق اليوم ،الثلاثاء،استعدادا لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية، وشارك في هذه الفقرة كلاً من ،أحمد فتحي وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم ووليد أزارو وناصر ماهر وصالح جمعة ووليد سليمان والحارس علي لطفي.

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ومنح لاسارتي خلال هذه الفقرة تعليمات لخط الدفاع، وإبعاد الكرة عن مناطق الخطورة، فيما وجه تعليمات خاصة للمهاجمين وكيفية استغلال الكرات الرأسية في إحراز الأهداف، وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية مكثفة على هامش المران حيث خاض اللاعبين تدريبات بدنية مكثفة وجانب منها بالكرة تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق.