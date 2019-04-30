شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد الأهلي .. شكوك حول مشاركة الشناوي فى المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لمدة 10 دقائق فقط فى التدريبات مع باقي زملائه بالفريق ثم خاض فقرة للجري حول الملعب قبل أن يؤدي برنامج تأهيلي في الجيم.
محمد الشناوي يواجه شبح الغياب عن الأهلي في لقاء طلائع الجيش للمباراة الثانية على التوالي حيث غاب عن مباراة المصري الماضية للأيقاف فيما يبدو أنه سيغيب عن لقاء الطلائع للإصابة.
ومن المقرر أن يتحدد موقف الشناوي من مباراة الطلائع عقب مران اليوم حيث سيُعلن الجهاز الفني قائمة الفريق المسافرة للأسكندرية اليوم لخوض لقاء الطلائع المقرر له 6.45 مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد المكس في الجولة الـ31 للدوري الممتاز.
وغاب الشناوي عن لقاء المصري الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة للأيقاف حيث دافع على لطفي عن عرين الفريق وقتها فيما مازال شريف إكرامي يتعافى من إصابته الأخيرة بمزق في السمّانة.
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