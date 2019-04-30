شكرا لقرائتكم جهاد عامر تعلن آليات اختيار المتطوعين فى أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، المقابلات الشخصية للمتقدمين للتطوع والعمل في لجان بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وأعلنت الدكتورة جهاد عامر، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية رئيس لجنة المتطوعين، الآليات التي يتم بها اختيار المتطوعين الذين سيعملون فى امم افريقيا 2019، وقالت رئيس لجنة المتطوعين إن اللجنة لم تسلم أى أوراق أو استمارات خاصة بالمتطوعين بشكل فعلى، حفاظاً على شفافية الاختيار وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص لكل من يريد العمل فى مثل هذا المشروع الوطنى، مشددة على أن كل الطلبات تم تقديمها عبر الموقع الرسمى للجنة.

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ولفتت جهاد عامر، إلى أن معايير الاختيار واضحة، وهى اشتراط إجادة لغة أجنبية، بالإضافة إلى وجود خبرات فى تنظيم إحدى البطولات الرياضية السابقة، مؤكدة أن اللجنة ستضم على الأرجح ما بين 1500 و2000 متطوع للعمل فى البطولة.