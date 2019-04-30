شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد الأهلي .. قائمة الطلائع لمواجهة المارد الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف البلجيكى لوك ايميل، المدير الفني لطلائع الجيش، قائمة ناديه التي تستعد لمواجهة الأهلي غدا الاربعاء.

وجاءت قائمة طلائع الجيش كالتالى:

محمد بسام ومصطفي محمد وشيكاتارا وريتشارد واحمد جعفر وعلي الفيل وأحمد سمير واسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وكابوريا واسلام اجوجو وفرانك ستيفن وتالا نداي واحمد سامي وبوشا وعلي الزهدي وكريم طارق عمرو عموري ومحمد رزق.

Advertisements

يشار إلى أن طلائع يستعد لملاقاة الأهلي فى المباراة المقرر لها مساء غدا الاربعاء فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس، وخسر الطلائع من الجونة بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدورى.

ويغيب عن الطلائع أمام الأهلى عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء الإيقاف.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.