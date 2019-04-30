اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2019 عن 5 مباريات تحدد الهابطين لدوري الدرجة الثانية...

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جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2019 يتضمن لقاء مصر المقاصة ضد بيراميدز فى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة 8 مساءاً، على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ويدير اللقاء طاقم كرواتى بقيادة توهمير بيجان، حيث يتربع بيراميدز على رأس جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة . يتضمن لقاء مصر المقاصة ضد بيراميدز فى الأسبوع الـ 31 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة 8 مساءاً، على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ويدير اللقاء طاقم كرواتى بقيادة توهمير بيجان، حيث يتربع بيراميدز على رأس جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة .

اخبار الدوري المصري اليوم اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2019 يلتقى المصري ضد وادي دجلة فى الأسبوع الـ31 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة 8 مساءاً، على ستاد الجيش بالسويس، ويدير اللقاء الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، حيث يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بينما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة . يلتقى المصري ضد وادي دجلة فى الأسبوع الـ31 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة 8 مساءاً، على ستاد الجيش بالسويس، ويدير اللقاء الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، حيث يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة، بينما يحتل وادى دجلة المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة .

اخبار الدوري المصري اليوم Advertisements اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2019 يشهد الاسماعيلي ضد حرس الحدود فى الأسبوع الـ31 ضمن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، على ستاد جهاز يشهد الاسماعيلي ضد حرس الحدود فى الأسبوع الـ31 ضمن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، على ستاد جهاز الرياضة ، ويدير اللقاء الحكم محمد معروف، حيث يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة، بينما يقبع حرس الحدود فى المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة ويصارع الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

اخبار الدوري المصري اليوم اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2019 تشمل مباراة سموحة ضد الجونة فى الأسبوع الـ31 ضمن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، على ستاد حرس الحدود، ويدير اللقاء الحكم محمد الصباحى، حيث يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 46 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة . تشمل مباراة سموحة ضد الجونة فى الأسبوع الـ31 ضمن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، على ستاد حرس الحدود، ويدير اللقاء الحكم محمد الصباحى، حيث يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 46 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة .

اخبار المصري الدوري اليوم اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2019 يلتقى النجوم ضد الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الـ31 ضمن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، على ستاد بتروسبورت، ويدير اللقاء الحكم محمد عادل، حيث يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، فيما يتزيل فريق النجوم فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 25 نقطة . يلتقى النجوم ضد الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الـ31 ضمن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً، على ستاد بتروسبورت، ويدير اللقاء الحكم محمد عادل، حيث يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، فيما يتزيل فريق النجوم فى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 25 نقطة .

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