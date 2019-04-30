شكرا لقرائتكم ستاد الملك فهد يحتضن نهائي كأس الملك يوم الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة إقامة نهائي كأس الملك يوم الخميس الثاني من مايو بين التعاون واتحاد جدة على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة على "تويتر" مقطعاً مصوراً يكشف كافة تفاصيل الاستعداد لإقامة المباراة النهائية لكأس الملك، وتتضمن فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة، بالإضافة إلى حفل غنائي يحييه الفنان رابح صقر بعد التتويج.

وتأهل التعاون إلى المباراة النهائية عقب فوزه على الهلال 5-0، بينما تغلب الاتحاد على النصر 4-2.