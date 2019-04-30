مران الأهلى.. تدريبات بدنية وفقرة للكرات العرضية وتعليمات خاصة للمدافعين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى فقرة للكرات العرضية خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء، وشارك فى هذه الفقرة كل من أحمد فتحى وعمرو السولية وحمدى فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم ووليد أزارو وناصر ماهر وصالح جمعة ووليد سليمان والحارس على لطفى. ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز. Advertisements ومنح لاسارتى خلال هذه الفقرة تعليمات لخط الدفاع، وإبعاد الكرة عن مناطق الخطورة، فيما وجه تعليمات خاصة للمهاجمين وكيفية استغلال الكرات الرأسية فى إحراز الأهداف. وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية مكثفة على هامش المران، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة وجانب منها بالكرة تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق.

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