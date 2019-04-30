شكرا لقرائتكم خبر عن لوك إيميل يعلن قائمة الطلائع لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة ناديه التى تستعد لمواجهة الأهلى غدا الأربعاء.

وضمت القائمة كلا من محمد بسام ومصطفى محمد وشيكاتارا وريتشارد وأحمد جعفر وعلى الفيل وأحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وكابوريا وإسلام اجوجو وفرانك ستيفن وتالا نداى وأحمد سامى وبوشا وعلى الزهدى وكريم طارق عمرو عمورى ومحمد رزق.

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ويستعد الطلائع لملاقاة الأهلى فى المباراة المقرر لها مساء غدا الأربعاء فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس، وخسر الطلائع من الجونة بهدفين دون رد فى الجولة 30 للدورى.

ويغيب عن الطلائع أمام الأهلى عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء الإيقاف.

ويحتل طلائع الجيش المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 36 هدفا.