شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يكتفي بـ10 دقائق في مران الأهلي وشكوك حول مشاركته أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي شبح الغياب عن فريقه في مباراة طلائع الجيش، للمباراة الثانية على التوالي، بعدما غاب عن مباراة المصري الماضية للإيقاف، وفيما يبدو أنه سيغيب عن لقاء الطلائع للإصابة.

وشارك الشناوي لمدة 10 دقائق فقط مع باقي زملائه بالفريق، ثم خاض فقرة للجري حول الملعب، قبل أن يؤدي برنامج تأهيلي في الجيم.

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ومن المقرر أن يتحدد موقف الشناوي من مباراة الطلائع عقب مران اليوم، حيث سيُعلن الجهاز الفني قائمة الفريق المسافرة للإسكندرية لخوض لقاء الطلائع المقرر له 6.45 مساء الأربعاء، باستاد المكس في الجولة الـ31 للدوري الممتاز.

وغاب الشناوي عن لقاء المصري الأخير الذى فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة للإيقاف، حيث دافع على لطفي عن عرين الفريق وقتها، فيما لايزال شريف إكرامي يتعافى من إصابته الأخيرة بمزق في السمّانة.