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تأهيل عاشور والغزال فى مران الأهلى قبل مواجهة الطلائع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى الأهلى حسام عاشور وعمرو جمال تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش مران الفريق الجماعى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وأدى الثنائى تدريبات فى الجيم وجانب من تدريبات الجرى حول الملعب وتدريبات الكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق، قبل أن يشارك عاشور فى جزء من التدريب مع باقى اللاعبين.

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ويعانى عاشور من إجهاد فى العضلة الضامة بينما يعانى "الغزال" عمرو جمال من شد فى العضلة الأمامية.

 

ويسافر الأهلي ظهر اليوم الثلاثاء للإسكندرية لإقامة معسكر بها قبل خوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها 6.45 مساء غداً باستاد المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى الممتاز.

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