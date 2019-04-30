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موعد مباراة الإسماعيلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإسماعيلى مباراة قوية مساء الليلة أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز على ملعب استاد جهاز العسكرى.

الإسماعيلى يلتقى حرس الحدود  فى الخامسة والنصف مساء

يلتقى فريق الإسماعيلى نظيره حرس الحدود فى تمام الخامسة والمصف مساء اليوم فى لقاء البحث عن تحقيق الفوز بالنسبة لكلا الفريقين بعد الخسارة أمام وادى دجلة بثلاثية دون رد فى  الظهور الأخير وخسارة الفريق السكندرى من المقاولون بهدف دون رد.

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الإسماعيلى يحتل المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى

يحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 31 هدفًا، وما زال لديه مباراتان مؤجلتان، بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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وتضم قائمة الفريق استعدادا لهذه المباراة فى حراسة المرمى، محمد فوزى، محمد مجدى، وفى خط الدفاع.. طارق طه، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، محمد مجدى، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم.

وفى خط الوسط.. محمود دونجا، محمد صادق، عماد حمدى، إبراهيم عبد الخالق، كريم بامبو، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم ، و فى خط الهجوم.. يحيى زايد، شيلونجو.

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