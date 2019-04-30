سوبر كورة.. أيمن يونس: مباراة النجم = 3 بطولات للزمالك.. بيراميدز سيخطف الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جماهير الكرة تعشق الفلسفة منذ نشأة الساحرة المستديرة، الكل كان ينقد ويراقب ويحلل ويملك فلسفته الخاصة حول كل القضايا، حتى جاء الفيلسوف أيمن يونس ليلتف حول رؤيته الجميع، وحينما يتكلم حكيم الكرة يجب أن ينصت العامة.
أيمن يونس ليس مجرد لاعب كرة قدم، إنما هو فليسوف مثقف يعرف داء الكرة ودواءها، يملك حلولا عبقرية لكل مشكلات كرة القدم ويطل بين الحين والآخر على الجماهير بحلول عبقرية، كيف لا وهو الذى اهتم بكل قضايا الجلد المدور، وأصبح مهموما بها منذ إعلانه الاعتزال حتى تاريخنا هذا.
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