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موعد مباراة بيراميدز والمقاصة اليوم فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق بيراميدز مع نظيره مصر المقاصة فى إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

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موعد مباراة بيراميدز و المقاصة

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، وبصافرة تحكيمية كرواتية، حيث يدير اللقاء الكرواتى توهمير بيجان.

موقف الفريقين فى الدورى

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ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء، فيما يتصدر بيراميدز جدول الدورى برصيد 63 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين.

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بيراميدز والمقاصة بين طموح الدورى والظهور الأول لجمال عمر

يدخل بيراميدز اللقاء فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، فى ظل سعى الفريق للتتويج بالدورى لأول مرة فى تاريخها لاسيما بعد الفوز على الأهلى والزمالك فى الأسبوعيين الأخيرين بنفس النتيجة بهدف دون رد، بينما تعادل المقاصة مع الاتحاد سلبيًا فى آخر ظهور للفريق الفيومى.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول للمقاصة بدون مديره الفنى طلعت يوسف الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق الفيومى ومنحت إدارة النادى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت للجهاز المعاون المكون من جمال عمر وأحمد حسام وهانى سعيد، بينما طالب الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بعدم التفريط فى صدارة الدورى عن طريق الفوز بالمباريات المقبلة وانتظار تعثر المنافسين للتحقيق اللقب للمرة الأولى.

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