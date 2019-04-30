شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش ضد الأهلي .. وليد سليمان جاهز لقيادة الأحمر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى الدفع بوليد سليمان فى مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش المقرر لها غدا الأربعاء فى الجولة الـ31 من فعاليات الدورى الممتاز، بعد عودته من الإصابة ومشاركته فى التدريبات بقوة خلال الفترة الماضية وظهر بمستوى جيد يؤكد جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

كان وليد سليمان قد سافر إلى ألمانيا للاطمئنان على الإصابة التى يعانى منها وتعرض لها خلال مشاركته فى مباراة الأهلى أمام شبيبة الساورة الجزائرى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت فى 13 يناير الماضى بالجزائر .

وليد سليمان يعتبر من الأوراق الرابحة التى ينتظر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى عودتها للاعتماد عليها كأوراق رابحة لترجيح كفة الفريق خلال الفترة المقبلة من الدورى، والتى لا تحتمل التفريط فى نقاط حتى يستطيع الحفاظ على بطولة الدورى التى يحتل فيها حاليا المركز الثانى خلفا لبيراميدز الذى يتصدر بفارق نقطتين عن الأحمر.

مباارة طلائع الجيش قد تشهد عودة وليد سليمان بعد فترة غياب طويلة عانى خلالها من الإصابة ويسعى اللاعب لاستثمار الفرصة من أجل حجز مكان فى التشكيل الأساسى لجذب انتباه الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى من أجل حلم المشاركة مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تنظمها مصر.