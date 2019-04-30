بعد أنباء إصابة محمد صلاح.. ضربة موجعة لليفربول قبل مواجهة برشلونة

كتب- نور عادل
تلقى فريق ليفربول ضربة موجعة جديدة خلال استعداده لمواجهة برشلونة الإسباني غدا الأربعاء باستاد كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن ليفربول مهدد بفقدان البرازيلي روبرتو فيرمينيو، وذلك بسبب إصابة تمزق في العضلات والتي أجبرته على الغياب عن المباراة الأخيرة لليفربول.
وأفادت تقارير صحيفة تيليجراف أن الجهاز الفني لفريق ليفربول سيتلقى الخبر النهائي عن موقف فيرمينيو اليوم،وموقفه اذا كان سيطير مع البعثة الي إسبانيا أم لا.
ولم يخض فيرمينو تدريبات الريدز مساء أمس ما يعني...
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