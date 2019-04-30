بيان.. وزير الرياضة يتدخل لتخفيض أسعار تذاكر كأس الأمم

بحث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حل أزمة أسعار تذاكر مباريات البطولة، التي تسببت في حالة من الغضب الشديد بين أوساط جماهير كرة القدم المصرية.
ووفقا لبيان من وزارة الرياضة، بحث صبحي في اتصال هاتفي مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية.
وأكد أشرف صبحى أنه سيعمل على تهيئة الجو المناسب لحضور الجماهير وسيتدخل فورا لإزالة أي قرارات أو أزمات ستعيق هذا الهدف.
وأضاف أنه اتفق مع أبو ريدة على إعادة تقييم تلك الأسعار وتخفيضها بما يلائم إمكانات جماهير الكرة المصرية والتي غالبيتها من...
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