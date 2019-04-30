نار أسعار تذاكر أمم إفريقيا تحرق جيوب المصريين.. الجمهور يهدد بالمقاطعة.. وتعليقات نارية من ميدو والحلفاوي.. وسخرية من محمد صلاح والبزاوي

كتب: ضياء السقا

سادت حالة من الغضب بين الجماهير المصرية بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي تنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو، حتى 19 يوليو.

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة، أسعار تذاكر المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، وجاءت كالتالي:

100 جنيه مصري للدرجة الثالثة

300 جنيه مصري للدرجة الثانية

500 جنيه مصري للدرجة الأولى

أما فيما يتعلق بأسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري فقد جاءت كالأتي :

200 جنيه للدرجة الثالثة

400 جنيه للدرجة الثانية

600 جنيه للدرجة الأولى

500 جنيه للدرجة الأولى العلوية

2500 جنيه للمقصورة الرئيسية

الجمهور يهدد بالمقاطعة

وعقب الإعلان عن أسعار التذاكر، عبرت الجماهير عن غضبها، وطالبت بتدخل فوري من وزير الرياضة، لتخفيضها، كما هددت بمقاطعة البطولة إذا استمرت هذه الأسعار المبالغ فيها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

تعليقات نارية من ميدو والحلفاوي

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من جانبه، علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للوحدة السعودي، عبر حسابه بتويتر، قائلا: "بصراحه مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم..٢٠٠ جنيه كتير جدا!! هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع ٦٠٠ جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في ١٠ ايام اي ٣٥٪ من دخله الشهري!! أرجو اعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجه الثالثة".

وأضاف ميدو في تغريدة أخري: "ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء فهناك فئه في مصر قادره على دفع حتى ١٠ آلاف جنيه لتذكرة الدرجه الأولى أما تذاكر الثالثة يجب ان لا تتعدى ال ٥٪ من دخل الخد الأدنى للأجور..وهو ١٠٠ جنيه على أقصى تقدير!!

و ختم قائلا: "ده كمان ١٠٠ جنيه كتير!! مره أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي بالتدخل فورا لتعديل أسعار تذاكر الدرجه الثالثة بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر..كرة القدم هي لعبة الفقراء وستظل لعبة الفقراء وبالفقراء اعني من يمارسونها ومن يتابعوها ويشجعونها!!".

أما الفنان نبيل الحلفاوي علق قائلا: "إيه الكلام الفارغ ده؟، انتم عاوزين تبوظوا البطولة؟، مين اللي بيحدد الأسعار دي؟، وبالتحديد الدرجة التالتة، إحنا ولا الكاف".

سخرية من محمد صلاح والبزاوي

وفي سياق متصل، سخر الفنان محمود البزاوي، من أسعار التذاكر، قائلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعني سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة التالتة بـ ٢٠٠ جنيه وطبعا لو قدرت تدفع الـ٢٠٠ جنيه هتحب تجيب سندوتش جوا عشان جعان فهيبقى بـ١٠٠ جنيه مثلًا وإزازة المية بـ٣٠ جنيه مثلا.. يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالتة وهدفع ٨٠٠ جنيه مثلا.. ومطلوب مني وانا خارج ادعي للمنتخب!".

ورد محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني على البزاوي، قائلا: "أوعي تفكر تقعد مقصوره.. كدا هتدعي للمنتخب بجد".

ليرد الفنان على نجم ليفربول قائلا: "احنا هاندفع و هاندعي عشانك يا كابتن محمد صلاح .. ربنا يوفقكم و تفرحونا".