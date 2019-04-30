مران الأهلي.. تأهيل عاشور.. الشناوي يغادر.. وفقرة للكرات العرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة إلا الربع مساء غدًا الأربعاء على ستاد حرس الحدود في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

وحرص المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي على التركيز على الجوانب الخططية في التدريبات، كما حرص على الحديث مع اللاعبين عن تنفيذ طريقة اللعب، وتطبيقها خلال مران الفريق، والذي شهد إجراء تقسيمتين اثنتين.

وقاد طارق سليمان تدريبات الحراس التي شارك فيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، قبل مغادر الشناوي للملعب وعدم استكمال المران.

على الجانب الآخر انتظم محمد هاني وباسم علي في التدريبات، وخضع هاني لبرنامج تأهيلي ثم تدريبات بدنية خلال الفترة الماضية قبل أن يشارك اليوم في مران الكرة والتدريبات البدنية.

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كما أدى باسم على تدريبات في الجيم للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ثم شارك اليوم في المران الجماعي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

كما خاض الثنائي حسام عاشور وعمرو جمال، لاعبي الفريق تدريبات تأهيلية وبدنية على هامش المران الجماعي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة خلف بيارميدز متصدر جدول الدوري، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

وأدى الثنائي تدريبات في الجيم إلى جانب بعض تدريبات الجري حول الملعب وتدريبات الكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق

ويعاني عاشور من إجهاد في العضلة الضامة، بينما يعاني جمال من شد في العضلة الأمامية.