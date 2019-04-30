بيان.. وزير الرياضة يتدخل لتخفيض أسعار تذاكر كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

بحث أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حل أزمة أسعار تذاكر مباريات البطولة، التي تسببت في حالة من الغضب الشديد بين أوساط جماهير كرة القدم المصرية.

ووفقا لبيان من وزارة الرياضة، بحث صبحي، في اتصال هاتفي، الأزمة مع هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية.

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وأكد أشرف صبحى أنه سيعمل على تهيئة الجو المناسب لحضور الجماهير، وسيتدخل فورًا لإزالة أي قرارات أو أزمات ستعيق هذا الهدف.

وأضاف أنه اتفق مع أبوريدة على إعادة تقييم تلك الأسعار وتخفيضها بما يلائم إمكانات جماهير الكرة المصرية والتي غالبيتها من الشباب، وبالشكل الذي يظهر صورة مصر الحضارية.

وأوضح أنه سيتم حسم الأمر ووضع مصلحة جماهير مصر فوق كل اعتبار وخلال الساعات القادمة سيتم حل تلك الأزمة والتي ستأتي في الصالح العام.