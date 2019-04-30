بالفيديو.. صلاح: علاقتي بلوفرين تشبه "توم وجيري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أن علاقته مع زميله في صفوف الريدز ديان لوفرين تشبه "توم وجيري".

وظهر صلاح، برفقة صديقه المقرب لوفرين، فى حلقة جديدة من برنامج " bezziez، نقلها الموقع الرسمي للنادي.

وتدور احداث الحلقة حول اختبار معرفة كل منهما ببعض، حيث يتم توجيه بعض الأسئلة صلاح في غياب لوفرين والعكس.

وبسؤال لوفرين عن أسوأ عادة يراها في "مو" أجاب: "وضع البنطال في الحذاء".

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كما تو سؤال لوفرين عن الوقت الذي يستغرقه صالح لتصفيف شعره ليجيب الكرواتي: "أعتقد انه وُلد بهذا الشكل".

ولم يتمكن لوفرين من الإجابة على سؤال عدد الألقاب الفردية التي حققها صلاح بقميص ليفربول، كما لم يتمكن صلاح من معرفة أول هدف سجله لوفرين على ملعب آنفليد، قبل أن يشير اللاعب الكرواتي أن أول أهدافه على ملعب آنفليد كانت في مرمى ليفربول حينما كان لاعبًا في صفوف ساوثهامبتون.

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد مواجهة برشلونة مساء غد الاربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

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