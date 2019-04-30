روبرتسون: مواجهة ميسي؟ بالتأكيد سنلعب ضد الأفضل في العالم.. ولكنني مستعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أندرو روبرتسون لاعب فريق ليفربول الإنجليزي أن مواجهة فريقه المقبلة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا ليست مختلفة عن باقي المباريات، لافتًا إلى أنه مستعد لمواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويستعد ليفربول ليحل ضيفًا على برشلونة مساء غد الأربعاء في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA قال روبرتسون: "لا أعتقد أنه يجب علينا الاستعداد بشكل مختلف عن أي مباراة أخرى".

وأضاف: "بالطبع ، سنلعب ضد أفضل لاعب في العالم، ولكن ربما يمكننا مشاهدة مقاطع الفيديو لتحركاته، على الرغم من أنني لا أعرف ما إذا كان ذلك سيساعدنا أم لا، ولكن لا مانع".

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وتابع: "أعتقد أننا جميعا بحاجة إلى الاستعداد بشكل جيد، ميسي يتحرك في جميع أنحاء الملعب، سيبدأ على اليمين لكنني مستعد له، الأمر كله يتعلق بكيفية دفاعنا ضده".

وواصل: "نحن بحاجة للدفاع بشكل منظم، ولكن المشكلة ليست ميسي فقط، هناك أيضًا لويس سواريز، فيليب كوتينيو، لاعبين يمكنهم أن يتسببوا في حدوث مشكلات لك".

وأكمل صاحب الـ 25 عامًا: "حققنا العام الماضي إنجازًا كبيرًا بالوصول إلى نهائي البطولة، نحن نعرف مدى الإثارة في نهاية الموسم ، وكل شيء يؤدي إلى المباراة النهائية ، ونريد تكرار التجربة مرة أخرى".

جدير بالذكر ان ليفربول تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 6-1، بينما تأهل برشلونة بعد إقصاء مانشستر يونايتد بنتيجة 4-0.