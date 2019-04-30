بالمواعيد والقنوات الناقلة.. 5 مواجهات محلية ونصف نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: تستأنف اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، كما تقام المواجهة الأولى بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. الدوري المصري الإسماعيلي - حرس الحدود 5:30 سموحة - الجونة 5:30 النجوم - الاتحاد السكندري 5:30 Advertisements مصر للمقاصة - بيراميدز 8:00 المصري - وادي دجلة 8:00 وينقل الدوري المصري عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت. دوري أبطال أوروبا توتنهام - أياكس أمستردام 9:00 عبر قناة بى أن سبورت 1HD

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