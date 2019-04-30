قرارت مهمة يسفر عنها اجتماع الاتحادين الدولي والعربي لليد

عقد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمد المنيع رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد الدولي لكرة اليد بالقاهرة مساء اليوم الاثنين.

وقال رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد: "سنقدم وسام الاتحاد العربي للدكتور حسن مصطفى تقديرًا منا لما يمثله سعادته من قامة كبيرة تجعلنا نفتخر بها جميعًا، وسيتم دعوة رؤساء الاتحادات العربية للمساهمة في هذا التكريم".

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التى تخص كرة اليد العربية، ومن أهمها إقامة دراسات للمدربين للحصول علي الرخصة الدولية

C العام المقبل 2020م للمدربين في أربع مناطق بالوطن العربي بدول الخليج ودول الشام ومنطقة وسط الوطن العربي والمغرب العربي، وكذا اعتماد دراسات للإداريين والمذيعين والمعلقين، وكذا إنشاء برامج للحكام الشباب ومساعدتهم للحصول علي الشارة الدولية، كما وافق رئيس الاتحاد الدولي علي رفع الأخطاء الجسيمة التى تحدث من بعض اللاعبين والإداريين للتحقيق بها وتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخطئ.

وقد حضر الاجتماع من جانب الاتحاد العربي هشام

نصر نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد المصري، وعبد الله العليان أمين عام الاتحاد العربي، وعفت رشاد رئيس لجنة المدربين، ومحمد الألفي نائب رئيس لجنة المسابقات، وناصر السقا مدير الاتحاد العربي، وحضره من جانب الاتحاد الدولي أمال خليفة مديرة الاتحاد الدولي، وديترتش شبات رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الدولي.

ومن جانبه شكر محمد المنيع، الدكتور حسن مصطفي علي ما يجده الاتحاد العربي من دعم كامل لبرامجه، متمنيا أن يسهم ذلك في مزيد من التطور لكرة اليد في وطننا العربي، وفي ختام الاجتماع قدم محمد المنيع هدية تذكارية للدكتور حسن مصطفى معبرا عن شكره وتقديره بالنيابة عن مجلس إدارة الاتحاد العربي وأسرة كرة اليد العربية.