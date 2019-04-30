تأكد غياب الثنائي حسام عاشور وعمرو جمال لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة.
ويعاني عاشور، من الإصابة في العضلةالضامة تعرض لها أمام بيراميدز، فيما أصيب جمال، في العضلة الأمامية خلال إحدى تدريبات الفريق.
وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأربعاء، على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفقد نجميه أمام طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.