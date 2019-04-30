الأهلي يفقد نجميه أمام طلائع الجيش

تأكد غياب الثنائي حسام عاشور وعمرو جمال لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة. ويعاني عاشور، من الإصابة في العضلة الضامة تعرض لها أمام بيراميدز، فيما أصيب جمال، في العضلة الأمامية خلال إحدى تدريبات الفريق. الضامة تعرض لها أمام بيراميدز، فيما أصيب جمال، في العضلة الأمامية خلال إحدى تدريبات الفريق. وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأربعاء، على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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