الارشيف / اخبار الرياضه

اليوم الإسماعيلي يتطلع لمصالحة جماهيره على حساب حرس الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمصالحة جماهيرة في لقاء اليوم أمام حرس الحدود في جهاز العسكرى، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين في .

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة الجهاز الفني المعاون الجديد

بقيادة المدرب العام محمود جابر الذي تولى مهمة التدريب مؤقتًا بدلًا من البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني للفريق الذي يغيب عن الفريق منذ ثلاثة أيام.

وواجهة الإسماعيلي نزيف من النقاط في أخر خمسة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
مباريات حيث حقق ثلاث هزائم وتعادلان ولم يحقق أي فوز وأفتقد 13 نقطة من أصل 15 خلال شهر إبريل الجاري، إلى جانب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدى ذلك إلى غضب جماهيري داخل شوارع الإسماعيلية مطالبين برحيل مجلس إدارة إبراهيم عثمان.

ويدخل الإسماعيلي لقاء حرس الحدود وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الإسماعيلي يتطلع لمصالحة جماهيره على حساب حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا