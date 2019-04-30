اليوم الإسماعيلي يتطلع لمصالحة جماهيره على حساب حرس الحدود

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمصالحة جماهيرة في لقاء اليوم أمام حرس الحدود في جهاز الرياضة العسكرى، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين في الدوري المصري.

ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة الجهاز الفني المعاون الجديد

بقيادة المدرب العام محمود جابر الذي تولى مهمة التدريب مؤقتًا بدلًا من البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني للفريق الذي يغيب عن الفريق منذ ثلاثة أيام.

وواجهة الإسماعيلي نزيف من النقاط في أخر خمسة

مباريات حيث حقق ثلاث هزائم وتعادلان ولم يحقق أي فوز وأفتقد 13 نقطة من أصل 15 خلال شهر إبريل الجاري، إلى جانب الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدى ذلك إلى غضب جماهيري داخل شوارع الإسماعيلية مطالبين برحيل مجلس إدارة إبراهيم عثمان.

ويدخل الإسماعيلي لقاء حرس الحدود وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.