يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمصالحة جماهيرة في لقاء اليوم أمام حرس الحدود في جهاز الرياضة العسكرى، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين في الدوري المصري.
ويسعى الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة الجهاز الفني المعاون الجديدبقيادة المدرب العام محمود جابر الذي تولى مهمة التدريب مؤقتًا بدلًا من البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني للفريق الذي يغيب عن الفريق منذ ثلاثة أيام.
وواجهة الإسماعيلي نزيف من النقاط في أخر خمسة
وأدى ذلك إلى غضب جماهيري داخل شوارع الإسماعيلية مطالبين برحيل مجلس إدارة إبراهيم عثمان.
ويدخل الإسماعيلي لقاء حرس الحدود وهو يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الإسماعيلي يتطلع لمصالحة جماهيره على حساب حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.