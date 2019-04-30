وزير الرياضة: تخفيض أسعار تذاكر أمم أفريقيا

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تخفيض أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها يونيو المقبل، بما يناسب جمهور الكرة. لها يونيو المقبل، بما يناسب جمهور الكرة. أضاف وزير الرياضة، صباح اليوم، أنه سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة مع لجنة التذاكر باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وتخفيض أسعار تذاكر مباريات البطولة.

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