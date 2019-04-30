قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي

أعلن البلجيكي لوك ايميل، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الأهلي في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة 31 للدوري الممتاز، على ستاد المكس بالإسكندرية.
ضمت قائمة الفريق 20 لاعبًا، هم:
محمد بسام ومصطفى محمد وشيكاتارا
وغادر الفريق العسكري، منذ قليل،
ويلقي لوك إيميل محاضرته الأخيرة للاعبين خلال معسكر اليوم بالإسكندرية، يستعرض خلالها أهم لقطات الفيديو الخاصة بلقاءات الأهلي الأخيرة، والتركيز على نقاط القوة والضعف بالفريق.
ويفتقد فريق الطلائع خلال مواجهة الأهلي المقبلة عاصم صلاح للإيقاف، فيما يعود الثنائى محمد رزق وعمورى بعد انتهاء مدة إيقافهما.
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