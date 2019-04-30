5 مواجهات ضرب نار في افتتاح الجولة الــ 31 للدوري

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـــ 31 من بطولة الدورى الممتاز، بخوض 5 مواجهات من العيار الثقيل، وتقام 3 مباريات فى الخامسة والنصف مساءً، حيث يلتقى الإسماعيلى مع حرس الحدود بملعب الإسماعيلية، وسموحة مع الجونة بملعب المكس بالإسكندرية، والنجوم مع الاتحاد السكندرى بملعب بتروسبورت، بينما تقام مباراتان فى الثامنة مساءً، بين مصر المقاصة وبيراميدز باستاد المقاولون، والمصرى البورسعيدى ووادى دجلة بملعب الجيش فى السويس.

بيراميدز يبحث عن تأمين القمة أمام المقاصة

يسعى بيراميدز لاقتناص النقاط الثلاث ومواصلة سلسلة الانتصارات الرائعة فى الفترة الأخيرة، بعد الفوز على قطبى الكرة المصرية فى أسبوع واحد، من أجل الحفاظ على صدارة الدورى التى يحتلها برصيد 63 وتوسيع الفارق مع الأهلى الوصيف إلى 5 نقاط والذى يبقى له 3 مواجهات مؤجلة.

واستقر الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز، على الدفع باللاعب البيروفى بينافينتى فى وسط الملعب، لتعويض البوركينى إريك تراورى الغائب للإيقاف، بجانب أحمد أيمن منصور فى الدفاع بدلاً من على جبر الحاصل على إجازة خاصة بعد الاحتفال بزفافه منذ أيام.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل يضم الحارس أحمد الشناوى وأمامه رجب بكار وعمر الميدانى وأحمد ايمن منصور وعمر جابر فى الدفاع، وعبدالله السعيد وبينافينتى ونبيل عماد «دونجا» فى الوسط، ومحمد فاروق وكينو وعمر خربين فى الهجوم.

على الجانب الآخر، يدخل المقاصة المباراة وسط ظروف صعبة للغاية، بعد الاستقالة المفاجئة لطلعت يوسف المدير الفنى السابق، عقب التعادل مع الاتحاد السكندرى فى الجولة الماضية، وتولى

جمال عمر المهمة مؤقتاً، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ويأمل الفريق الفيومى فى تحقيق مفاجأة والفوز على بيراميدز الذى لم يعرف الهزيمة منذ 6 جولات، من أجل الخروج من الكبوة الحالية واستعادة الثقة من جديد ، لاسيما بعد تراجع الفريق للمركز السادس برصيد 41 نقطة.

ومن المنتظر أن يخوض المقاصة المباراة بتشكيل يضم الحارس أحمد عادل عبدالمنعم وفى الدفاع طه عادل وأحمد عبدالعزيز «مودي» وعصام صبحى ومحمد دسوقى وفى الوسط أحمد محسن وصلاح ريكو وهانى سعيد وميدو جابر وفوافى وفى الهجوم جون أنطوي.

المصرى يخشى انطلاقة دجلة

يطمح فريق المصرى بقيادة إيهاب جلال، فى تعويض خسارته فى الجولة الماضية من النادى الأهلي، وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على المركز الرابع الذى يحتله برصيد 46 نقطة.

فيما يخطط اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق دجلة لمواصلة نتائجه الرائعة فى الفترة الأخيرة وتحقيق انتصار جديد، عقب الفوز على الاسماعيلى فى الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، بحثا عن مركز متقدم فى جدول المسابقة، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة.

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الإسماعيلى يحاول تضميد جراحه على حساب الحرس يدخل الدراويش مواجهة الحدود رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز» لعبور المرحلة الصعبة التى يمر بها حالياً، بعدما أصدر مجلس الإدارة قراراً بإيقاف البلجيكى سيدومير المدير

الفنى للفريق وإحالته للتحقيق، وإسناد قيادة الفريق للجهاز المعاون الجديد بقيادة صبرى المنياوى مدير الكرة ومحمود جابر المدرب العام وعطية صابر المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب الحراس.

ويأمل الدراويش الذى تراجع للمركز السابع برصيد 37 نقطة، فى تعويض هزيمته الكبيرة من دجلة، وتحقيق انتصار يصالح به جماهيره الغاضبة من النتائج المخيبة للآمال مؤخراً.

ومن المنتظر يشهد تشكيل الفريق عودة كريم بامبو بعد فترة غياب طويلة، بعدما رفعت الإدارة التجميد عنه.

فى المقابل، يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود، لاستغلال الظروف الصعبة وحالة عدم الاستقرار التى يمر بها الدروايش، وتحقيق انتصار ينعش آماله فى الهروب من دوامة الهبوط، بعدما تراجع الفريق العسكرى للمركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، بعد الهزيمة من المقاولون العرب فى الجولة السابقة.

صدام مثير بين سموحة والجونة

يطمح سموحة فى مواصلة سلسلة انتصالاته تحت قيادة حسام حسن، بعدما نجح الفريق فى تحقيق الفوز فى آخر 3 مباريات على حساب حرس الحدود والإنتاج الحربى والداخلية، للقفز 5 مراكز فى جدول المسابقة، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثانى عشر برصيد 34 نقطة.

كما يبحث الجونة صاحب المركز برصيد 35 نقطة، والمنتشى بفوزه على طلائع الجيش فى الأسبوع الماضي، عن انتصار جديد، يضمن له ابتعاده عن منطقة الهبوط وتحقيق مركز متقدم.

الاتحاد يتحفز لإطفاء النجوم

يبحث الاتحاد صاحب المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، عن تحقيق الفوز الغائب عنه فى آخر 5 جولات، تحت قيادة حلمى طولان، وبالتحديد منذ الفوز على الجونة فى الأسبوع 26 من عمر المسابقة.

ويعتمد طولان على خالد قمر فى قيادة الهجوم، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية جاهزيته للمشاركة، بعدما اشتكى من الإجهاد مؤخرًا، بينما يغيب اللاعب تونى سيلفا، المعاقب بسبب الاستهتار وعدم الالتزام.

أما النجوم متزيل جدول المسابقة برصيد 25 نقطة، فيبحث عن الفوز تحت قيادة رمضان السيد المدير الفنى الجديد، للحفاظ على آماله فى البقاء بدورى الأضواء.