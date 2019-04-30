سيدومير يهدد باللجوء لسفارة بلجيكا والفيفا للحصول على حقوقه من الإسماعيلي

هدد البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى إدارة النادى بالشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم وسفارة بلاده بعد منعه من قيادة تدريب الفريق وسحب الهاتف الشخصى منه وأيضا سيارة النادى المخصصة له لإجباره على الرحيل والتنازل عن الشرط الجزائى فى عقده مع النادى والذى ينص على وجوب حصوله على عقده بالكامل فى حالة فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالى وهو ما سيكبد

الإسماعيلى مبلغا يصل إلى 200 ألف دولار.

وقررمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تكليف الجهاز الفنى المعاون بقيادة الفريق فى مباراته اليوم الثلاثاء أمام حرس الحدود وفى باقى المباريات المقبلة فى الدورى بعد إيقاف المجلس المدير الفنى سيدومير يانوفيسكى بحجة توجيه سهام النقد للمجلس فى أحد اللقاءات التليفزيونية عقب

الهزيمة من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل لا شىء.

وعقد محمود جابر مدرب الفريق اجتماعا مع اللاعبين، بحثا عن استنفار جهودهم وإعادة الثقة لديهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات من جديد اليوم أمام فريق حرس الحدود، كما تطرق الاجتماع لإزالة الضغوط من على اللاعبين مع وضع حلول سريعة لما عانى منه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الجهاز المعاون الجديد يضم محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا بجانب صبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار كل من أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.