الارشيف / اخبار الرياضه

سيدومير يهدد باللجوء لسفارة بلجيكا والفيفا للحصول على حقوقه من الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هدد البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى إدارة النادى بالشكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم وسفارة بلاده بعد منعه من قيادة تدريب الفريق وسحب الهاتف الشخصى منه وأيضا سيارة النادى المخصصة له لإجباره على الرحيل والتنازل عن الشرط الجزائى فى عقده مع النادى والذى ينص على وجوب حصوله على عقده بالكامل فى حالة فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالى وهو ما سيكبد

الإسماعيلى مبلغا يصل إلى 200 ألف دولار.

وقررمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تكليف الجهاز الفنى المعاون بقيادة الفريق فى مباراته اليوم الثلاثاء أمام حرس الحدود وفى باقى المباريات المقبلة فى الدورى بعد إيقاف المجلس المدير الفنى سيدومير يانوفيسكى بحجة توجيه سهام النقد للمجلس فى أحد اللقاءات التليفزيونية عقب

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الهزيمة من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل لا شىء.

وعقد محمود جابر مدرب الفريق اجتماعا مع اللاعبين، بحثا عن استنفار جهودهم وإعادة الثقة لديهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات من جديد اليوم أمام فريق حرس الحدود، كما تطرق الاجتماع لإزالة الضغوط من على اللاعبين مع وضع حلول سريعة لما عانى منه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الجهاز المعاون الجديد يضم محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا بجانب صبرى المنياوى مديرا للكرة بعد قبول اعتذار كل من أحمد قناوى ومحمد محسن أبوجريشة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدومير يهدد باللجوء لسفارة بلجيكا والفيفا للحصول على حقوقه من الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا