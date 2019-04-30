توتنهام يحتمي بدفاعه المنيع لإحباط مفاجآت محاربي أياكس بدوري أبطال أوروبا

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع سهرة كروية من العيار الثقيل، مع عودة ليالى الأبطال من خلال مواجهة مثيرة بين توتنهام الإنجليزى وضيفه أياكس أمستردام الهولندي، فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب توتنهام الجديد، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وتمثل المواجهة الطرف الأول فى نصف نهائى البطولة الأوروبية المثيرة، إذ يتأهل الفائز من مواجهتى الذهاب والإياب إلى الدور الثاني، لمواجهة المتأهل من الطرف الثانى بين برشلونة وليفربول.

ويدخل السبيرز هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الوصول إلى هذا الدور على حساب مانشستر سيتى بنتيجة (3-4)، بعد اللجوء إلى قاعدة أهداف فى أرض الخصم.

ويملك توتنهام هذا الموسم صلابة دفاعية، واستطاع الحفاظ على نظافة شباكه فى أول 4 مباريات خاضها على ملعبه الجديد فى مختلف المسابقات.

ورغم مواجهة مانشستر سيتى فى ذهاب ربع النهائى على ذات الملعب، إلا أن رجال المدرب

بيب جوارديولا فشلوا فى إحراز أى هدف.

ويضرب شبح الإصابات فريق توتنهام، حيث يغيب عنه أسماء مهمة للغاية بسبب الإصابة أبرزهم مهاجم الفريق هارى كين وسيرج أورييه وإيريك لاميلا.

وينتظر أن يعتمد المدرب الأرجنتينى ماوريسيو بوتشيتينو، على طريقته التقليدية 4-2-3-1، والمكونة من هوجو لوريس فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع: دانى روز- توبى آلديرفايريلد- دافينسون سانشيز- كيران تريبيير، وفى الوسط موسى سيسوكو- هارى وينكس، لوكاس مورا- ديلى آلى - لوكاس مورا، والمهاجم سون هيونج مين.

فى المقابل، يدخل أياكس هذا اللقاء الصعب بحثًا عن نتيجة إيجابية فى ملعب السبيرز، قبل لقاء الإياب فى ملعبه «يوهان كرويف» يوم 8 مايو المقبل.

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ويسعى المحاربون لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل والفوز فى هذه المواجهة على حساب توتنهام لحسم

نصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية، مثلما حدث فى دور الـ16من هذه النسخة عندما أقصى ريال مدريد حامل اللقب فى الثلاث مواسم الأخيرة، وأقصى يوفنتوس من الدور نصف النهائى والثنائى على ملعبهما.

وأحرج أياكس نظيره الإسبانى ريال مدريد، حامل اللقب فى آخر 3 سنوات، بعدما أمطر شباكه بـ4 أهداف داخل ملعب سانتياجو برنابيو، ليطيح به خارج البطولة.

وتواصلت مفاجآت أياكس باستغلال سلاحه الفتاك خارج أرضه، بإسقاط يوفنتوس الإيطالي، فى حضور نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، بهدفين مقابل هدف فى ملعب أليانز.

ومع إحرازه لـ6 أهداف خارجية فى الأدوار الإقصائية، بلغ مجموع أهداف الفريق الهولندى خارج أرضه فى البطولة هذا الموسم 15 هدفًا منذ بداية مشواره.

ويفتقد أياكس فى المباراة كاريل إيتنج بداعى الإصابة.

ويبدأ المدرب الهولندى إريك تين هاج هذا اللقاء بنفس أسلوب لعبه وطريقته الهجومية، وسيعتمد على الحارس أندريه أونانا لحماية عرينه، ورباعى الدفاع نيكولاس تاجليافيكو، دالى بليند، ماتايس دى ليخت، جويل فيلتمان،

وفى الوسط لاسه شونى والخطير فرنكى دى يونج، وفى خط الهجوم سيتواجد دوشان تاديتش فى الأمام ومن خلفه الثلاثى الخطير حكيم زياش، ديفيد نيريس، دونى فان دى بيك.