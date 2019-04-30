قفشة يقترب من العودة لتشكيل بيراميدز الأساسي في لقاء المقاصة

اقترب محمد مجدي قفشة نجم فريق بيراميدز من العودة لتشكيل فريقه الأساسي في المباراة التي يخوضها مساء اليوم أمام مصر المقاصة ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز.

وكان قفشة قد عقد جلسة مع الأرجنتيني

رامون دياز المدير الفني للفريق طالب فيها بالحصول علي فرصة في المشاركة بعد ابتعاده عن التشكيل منذ تولي المدرب الأرجنتيني المهمة حيث يفضل الاعتماد عليإيريك تراوري في وسط الملعب بجانب نبيل عماد "دونجا".

ويغيب تراوري عن لقاء اليوم بداعي الإيقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

ويسعي بيراميدز لتحقيق الفوز أمام المقاصة لضمان الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب المسابقة.