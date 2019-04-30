رياضة | "العرضيات" سلاح الأهلي لتخطي طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العرضيات" سلاح الأهلي لتخطي طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية خلال مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك في هذه الفقرة لاعبي الأهلي أحمد فتحي وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم ووليد أزارو وناصر ماهر وصالح جمعة ووليد سليمان والحارس علي لطفي.

وحرص لاسارتي خلال هذه الفقرة على منح تعليمات لخط الدفاع، وإبعاد الكرة عن مناطق الخطورة، فيما وجه تعليمات خاصة للمهاجمين وكيفية استغلال الكرات الرأسية في إحراز الأهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.