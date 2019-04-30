رياضة | وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة تذاكر أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتدخل لحل أزمة تذاكر أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحل أزمة تذاكر مباريات منتخب ، بعد الجدل الذي أثير أمس بشأن زيادة أسعار التذاكر بشكل مبالغ فيه.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، اتصالاً هاتفيًا مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، بحث صبحي خلاله أزمة أسعار تذاكر مباريات البطولة ، التي تسببت في حالة من الغضب الشديد بين أوساط جماهير كرة القدم المصرية.

وأكد أشرف صبحى بأنه سوف يعمل على تهيئة الجو المناسب لحضور الجماهير وأى قرارات أو أزمات سوف تعيق هذا الهدف سيتدخل فورا لإزالتها .

وأضاف بأنه اتفق مع أبوريدة على إعادة تقييم تلك الأسعار وتخفيضها بما يلائم إمكانيات جماهير الكرة المصرية والتي غالبيتها من الشباب، وبالشكل الذى يظهر صورة مصر الحضارية ، موضحا بأنه سوف يتم حسم الأمر ووضع مصلحة جماهير مصر فوق كل اعتبار وخلال الساعات القادمة سيتم حل تلك الأزمة والتي ستأتي في الصالح العام.