رياضة | قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البلجيكي لوك ايميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلي، بالدوري العام.

ويلتقي الجيش الأهلي، مساء غد الأربعاء على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا هم: "محمد بسام ومصطفى محمد وشيكاتارا وريتشارد وأحمد جعفر وعلي الفيل وأحمد سمير وإسلام جمال ومحمد شعبان وخالد سطوحي وأحمد كابوريا وإسلام اجوجو وفرانك ستيفن وتالا نداي وأحمد سامي وابو المجد بوشا وعلي الزهدي وكريم طارق وعمرو عموري ومحمد رزق".