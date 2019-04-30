رياضة | تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الأهلي قبل لقاء الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الأهلي قبل لقاء الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية مكثفة على هامش مران الفريق الأحمر الصباحي اليوم الثلاثاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي التدريبات البدنية المكثفة وجانب منها بالكرة تحت إشراف أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.