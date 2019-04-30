رياضة | اختبار طبي يحدد موعد مشاركة حازم إمام في تدريب الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي يحدد موعد مشاركة حازم إمام في تدريب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي على هامش مران اليوم لتحديد مدى شفاءه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وغاب اللاعب في الفترة الماضية بسبب الإصابة بمزق في عضلة السمانة ويواصل برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.

ويحسم الجهازين الفني والطبي موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم أو استمراره في برنامجه التأهيلي ومن ثم الانضمام للتدريبات الجماعية خلال ٤٨ ساعة على الأكثر استعدادا للسفر مع الفريق لمواجهة النجم الساحلى التونسي.