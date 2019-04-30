رياضة | سر تواجد نجم ريال مدريد في ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تواجد نجم ريال مدريد في ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزاحت تقارير صحفية إسبانية، الستار عن سر زيارة البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد مدينة ميلانو الإيطالي في الساعات الماضية.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن جونيور سافر إلى ميلانو من أجل ملاقاة زميله السابق في فلامنجو وصديقه المقرب لوكاس باكيتا صانع ألعاب الروسونيري.

وشددت الصحيفة على أن صاحب الـ18 عاما أصبح جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في 5 مارس الماضي ضد أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.