رياضة | الزمالك مهدد بخسارة بوطيب أمام النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك مهدد بخسارة بوطيب أمام النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية.

وكان بوطيب ابتعد عن المشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية بعد الإصابة التى تعرض لها بكدمة قوية فى الركبة والتي تعرض لها فى لقاء الإسماعيلي بالدورى.

ولم يحسم الجهازين الفني والطبي موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية وهو ما يقلل من فرص سفره مع الفريق إلى تونس لخوض مباراة العودة أمام النجم الساحلى التونسى والتى ستقام على الملعب الأوليمبى بسوسة فى تونس الأحد المقبل.