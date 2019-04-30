رياضة | الزمالك يتلقى دفعة قوية أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتلقى دفعة قوية أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك عن جاهزية يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسفر مع الفريق إلى تونس الجمعة لمواجهة النجم الساحلى التونسي.

ويلتقي الزمالك بالنجم في إياب نصف نهائي الكونفدرالية والمقرر له الأحد المقبل بعدما حقق الزمالك الفوز ذهابا بهدف نظيف.

وأكد المصدر أن اللاعب لا يعاني من إصابة قوية وأن خروجه في لقاء الذهاب جاء للإرهاق وأن اللاعب لا يعاني فقط سوى من إجهاد عضلي وسيشارك في التدريبات بصورة طبيعية استعدادا للمباراة.

يذكر أن الزمالك كان قد حصل على راحة بالأمس ويستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم على ملعب النادي.