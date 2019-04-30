رياضة | حارس ريال مدريد يرحل عن الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ريال مدريد يرحل عن الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن لوكا زيدان نجل زين الدين زيدان، قد يرحل عن ريال مدريد في الصيف المقبل نحو فريق كليرمونت الذي يلعب في الدرجة الثانية الفرنسية.

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وأشارت الصحيفة إلى كليرمونت يريد ضم لوكا زيدان ليحل محل رمي ديكامب المعار من باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري وسيعود لصفوف بطل الدوري الفرنسي في الصيف.