رياضة | أزمة بين رئيس الزمالك وجروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين رئيس الزمالك وجروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى رئيس نادي الزمالك نصائح عديدة من بعض المقربين باستقدام مدير كرة للفريق خلال الفترة المتبقية من نهاية الموسم الجاري.

جاء ذلك بسبب الأزمات التي وقعت في الفترة الأخيرة داخل الفريق وفشل الجهاز الفني في السيطرة عليها سواء بمشاكل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق المستمرة بجانب أزمة مباراة بيراميدز الأخيرة وفشل أيمن حافظ المنسق العام للجهاز الفني في السيطرة على الأمور وهو ما دفع رئيس الزمالك للتفكير بشكل جدي في استقدام مدير الكرة لفرض السيطرة بسبب المباريات الهامة والصعبة للفريق في باقي المشوار سواء على صعيد بطولة الدوري أو الكونفدرالية الافريقية.

في الوقت الذي رفض فيه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق إجراء أي تغيير على مستوى الجهاز المعاون طوال الفترة الماضية.