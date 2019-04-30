رياضة | صراع إنجليزي شرس على ضم كافاني

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كشفت تقارير إخبارية عن رغبة المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، والاحتراف في البريمير ليج.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلااء أن ناديي مانشستر يونايتد، وتشيلسي مهتمان بالتعاقد مع الهداف الأوروجوياني بعد معرفتهما برغبته في تغيير الأجواء، والرحيل عن فرنسا.

ويرتبط كافاني، بعقد مع "بي إس جي مستمر حتى 30 يونيو 2020.

واحترف المهاجم صاحب الـ32 عاما في أندية باليرمو ونابولي بإيطاليا قبل انتقاله لباريس في صيف 2013 ليصبح الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.