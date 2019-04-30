رياضة | الخطيب يستقر على إقالة مدرب "يد الأهلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يستقر على إقالة مدرب "يد الأهلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إقالة السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد، عقب الإخفاقات الأخيرة.

يأتي استقرار الإدارة على رحيل المدير الفني، عقب خسارته لقب الدوري، بالإضافة للتفريط في لقبَى كأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الأفريقى من قبل، أمام الزمالك الغريم التقليدي.

كان ماركوفيتش، تولى المسئولية الفنية خلفاً لعاصم حماد المدير الفني السابق، إلا أنه أيامه باتت معدودة بالقلعة الحمراء بالفترة المقبلة.