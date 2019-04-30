رياضة | برشلونة يقرر استعادة صفقة مميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقرر استعادة صفقة مميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة، قرر استعادة صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد مستواه المميز في الموسم الجاري.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة سيدفع 4 ملايين يورو لإيبار من أجل استعادة مارك كوكوريلا، ظهير أيسر إيبار في الصيف المقبل بعدما انضم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 2 مليون يورو في نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة سيقرر في نهاية الموسم الجاري مستقبل صاحب الـ20 عاما بالاستمرار مع البارسا في الموسم المقبل كبديل لجوردي ألبا أو بيعه من أجل الحصول على مقابل مالي أكبر خلال فترة الانتقالات الصيفية.