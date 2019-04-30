رياضة | تشيلسي يوجه ضربة قوية لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يوجه ضربة قوية لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة بشأن ضم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتجو، إن ريال مدريد تواصل مع تشيلسي حول سعر التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي في الصيف المقبل من أجل التعاقد معه ليأتي رد البلوز بأن لاعب الفريق يقدر ثمنه بـ150 مليون يورو.

يشار إلى أن ريال مدريد يريد ضم لاعب آخر من تشيلسي وهو البلجيكي إيدين هازارد الذي ينتهي عقده في يونيو 2020 ورفض كل عروض التجديد من البلوز بسبب رغبته في الرحيل صوب ريال مدريد.